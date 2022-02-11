Biden, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan, 20 yıl süren askeri harekâttan sonra çekilme kararının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışırken bu ülkeyi önce Ukrayna, sonra Irak’la karıştırdı.
ABD Başkanı Biden, NBC televizyonuna verdiği demeçte, Afganistan'la Ukrayna'yı karıştı.
Sputnik'in haberine göre; Biden, açıklamasında, "Ukrayna’yı birleştirmek için en ufak bir fırsatımız olmadı. Yani, özür dilerim, Irak’ı. Afganistan! Bunu başarmak imkansızdı" dedi.
Bu, geçen yılın kasım ayında 79'uncu yaş gününü kutlayan Biden'ın ilk gafı değil. Biden daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in soyadını yanlış telaffuz etmiş, "aşılama" ve "gerilim tırmanması" kelimelerini, Suriye ile Libya’yı ve Irak’la İran’ı karıştırmış, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e defalarca "Başkan Harris" diyerek hitap etmişti.
Biden yönetimi, geçen yıl ABD askerlerinin ve sivil personelinin Afganistan’dan çekilmesine eşlik eden kaos, sayısız kayıplar ve kukla hükümetin çok kısa sürede düşüşü nedeniyle her kesimden sert eleştirilere maruz kalmıştı.
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