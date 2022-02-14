AFP, Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi ikili ilişkileri yazdı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:18

Fransız medya kuruluşu AFP, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin bir analiz yayınladı.

Haberde Erdoğan'ın 10 yıllık bir aradan sonra pazartesi günü BAE'ye yapacağı ziyaretten bahsedilirken ikili ilişkiler hakkında, "Türkiye ve enerji zengini Emirlikler, yıllarca süren zorlu ilişkilerde, bölgesel çatışmalarda karşıt taraflardan destek vererek Doğu Akdeniz'de gaz arama gibi diğer konularda fikir ayrılığından zarar gördü" denildi.

Ancak Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 2012'den bu yana ilk üst düzey ziyaretini Kasım ayında Ankara'ya yapmasının ardından gerilim azaldı.

AFP, ilişkilerdeki normalleşme yönelik "Bu ziyaretin ardından BAE, ekonominin sarsıldığı ve enflasyonun ocak ayında 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı Türkiye'deki yatırımlar için 10 milyar dolarlık bir fon açıkladı" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SAYFA MI?

AFP'nin BAE resmi haber ajansı WAM'dan aktardığına göre, iki ülke ayrıca 10 güvenlik, ekonomik ve teknolojik anlaşma imzaladı. BAE Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş bir tweet'te, Erdoğan'ın 2013'ten bu yana ilk ziyaretinin "ikili ilişkilerde yeni, olumlu bir sayfa açacağını" söyledi. BAE'de siyaset bilimi profesörü Abdul Khaleq Abdallah ise, pazar günü iki ülkenin "stratejik bir siyasi ortaklığı" desteklemeyi hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Yazıda, son haftalarda Körfez ülkesine bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenleyen Husilere dikkat çekildi. Haberde ayırca, Erdoğan'ın BAE ziyareti için, ABD ve Fransa ile savunma iş birliğini artıran Yemen'in İran destekli Husi isyancılarından gelen bir tehditle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiği belirtildi.

ERDOĞAN BAE GAZETESİNE YAZMIŞTI

Erdoğan, Emirlik'te İngilizce yayınlanan günlük Khaleej Times gazetesine yazdığı bir köşe yazısında, "Türkiye ve BAE'nin birlikte bölgesel barışa, istikrara ve refaha katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Türkiye olarak BAE'nin ve Körfez bölgesindeki diğer kardeşlerimizin güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizin güvenlik ve istikrarından ayırmıyoruz. Gelecekte bu kapsamda iş birliğimizi derinleştirmenin önemine yürekten inanıyoruz” dedi.

AFP'nin yazısında, ilişkilerin kötüleştiği döneme ilişkin "Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in 2017'de Ankara'nın yakın bir müttefiki olan Katar ile tüm bağlarını kesmesinden sonra özellikle gerilmişti. İlişkiler Ocak 2021'de restore edildi" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan geçen yıldan bu yana, özellikle Batı'dan gelen yabancı yatırımların kurumasına neden olan artan diplomatik izolasyon karşısında bölgesel rakiplerle ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor.

Erdoğan'ın Khaleej Times'ta hafta sonu yayınlanan makalesinde, Türkiye'nin BAE ile "iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği" dahil olmak üzere çeşitli cephelerde iş birliğini ilerletmek istediğini ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ikili ilişkilerde değil, bölgesel düzeyde de olumlu yansımaları olacağı yazılmıştı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li isimler ve iktidara yakın medya kuruluşları, Birleşik Arap Emirlikleri'ni FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmekle suçlamıştı. Öte yandan, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, aylarca konuşulan videolarını BAE'de çekmişti. Ayrıca Peker'in uzun süredir BAE'de olduğu da biliniyor.