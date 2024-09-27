'Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hava saldırısında yaralandı' iddiası
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yaptığı saldırıda, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da yaralandığı iddia edildi. Hizbullah kaynakları bu gelişmeyi henüz doğrulamadı.
İsrail Ordu (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın ana karargahının vurulduğunu duyurdu. İsrail basını, saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaralanıp yaralanmadığının araştırıldığını kaydetti.
Saldırılarla ilgili konuşan Hagari, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün Merkez Karargahı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İsrailli ailelerin evlerinde güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri ve halkımızı korumak için gerekli adımları attık" dedi.
Saldırıya uğrayan karargahta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın olup olmadığı araştırılıyor.
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