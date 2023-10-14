AFP: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini durdurdu

Suudi Arabistan'ın, İsrail ile normalleşme görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:25
AFP: Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini durdurdu
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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Suudi Arabistan'dan bir adım geldi.

AFP'nin aktardığına göre, Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme görüşmelerini durdurdu.

AFP'ye konuşan kaynaklar, "Suudi Arabistan olası normalleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı" dedi.

Kaynaklar, alınan karardan "ABD'li yetkililerin bilgilendirildiğini" aktardı.


Suudi Arabistan israil

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