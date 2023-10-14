İsrail'den 'Hamas' iddiası: Üst düzey komutan öldürüldü

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:46

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:46

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda Hamas’ın üst düzeyi komutanının öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, “Saldırı sırasında IDF savaş uçakları, Hamas’ın Gazze şehrindeki hava sisteminden sorumlu üst düzey komutan olan ve 7 Ekim Cumartesi günkü katliam sırasında teröristlerin yönlendirilmesinden büyük ölçüde sorumlu olan Merad Ebu Merad’ı öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Lübnan’dan İsrail’e sızmaya çalışan silahlı bir grubun insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.