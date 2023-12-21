Afrika ülkesi Angola'dan OPEC kararı: 'Çıkarımıza değil'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:59

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:59

Angola, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma kararı kaldı. Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo yaptığı açıklamada, Angola'nın OPEC’ten ayrılacağını çünkü söz konusu örgütün ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi.

Angola’nın kararının ardından petrol fiyatları TSİ 15.50 itibarıyla varil başına 1 doların üzerinde düşüşle 78,50 dolara geriledi. OPEC'e 2007 yılında katılan Angola, tüm örgüt için 28 milyon varil olan günlük petrol üretimine kıyasla günde yaklaşık 1,1 milyon varil petrol üretiyor.

Angola, geçtiğimiz ay OPEC'in gelecek yıl için üretim kotasını düşürme kararını protesto etmişti. Angola'nın OPEC Temsilcisi Estevao Pedro ise, ülkesinin örgütün gelecek yıl için belirlediği hedeften memnun olmadığını ve buna uymayı planlamadıklarını aktarmıştı.

Afrika'nın üretim kotaları konusundaki anlaşmazlıklar daha önce OPEC+ grubunun toplantısının ertelenmesine yol açmıştı.