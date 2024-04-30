Afrika ülkesinde IŞİD'e operasyon: Elebaşlarından biri öldürüldü
Mali'de ordunun düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'in elebaşlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.
Mali ordusundan yapılan açıklamada, Nijer sınırına yakın Indelimane bölgesinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiği aktarıldı.
Operasyonda, örgütün elebaşlarından "Higgo" lakaplı Abu Huzeifa'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Huzeifa'nın Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında örgütün sözde lideri olarak görev yaptığı kaydedildi.
ABD, Huzeifa için 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.
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