Hatay'da IŞİD operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
Hatay'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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