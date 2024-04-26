Hatay'da IŞİD operasyonu: 10 zanlı tutuklandı

Hatay'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:20
Hatay'da IŞİD operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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