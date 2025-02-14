Afrika ülkesinde skandal: 81 bin ‘hayalet işçi’ye maaş ödemesi

Gana hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 81 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Afrika ülkesinde skandal: 81 bin ‘hayalet işçi’ye maaş ödemesi
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:41

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir önceki hükümet döneminde 81 bin "hayalet işçiye" maaş ödendiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "hayalet işçilerin" isimlerinin, mezunların bir yıllık zorunlu işe yerleştirilmelerini denetlemekten sorumlu olan kurumda, ödemelerdeki gecikmeleri gidermek için yapılan bir sayım sonrasında ortaya çıktığı vurgulandı.

Öte yandan, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Ulusal Hizmet Kurumu'nun eski hükümet dönemindeki faaliyetlerinin soruşturulması talimatını verdi.


Etiketler: #Gana #maaş

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