Afrika ülkesinde yakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü var

Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:07

Güncelleme: 09.09.2024 - 13:07

Nijerya’nın Nijer eyaletinde bir yakıt tankeri, yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile çarpıştı.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiği olayda 48 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Abdullahi Baba-arah sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirerek patlamada çevrede bulunan bazı araçların da alev aldığını bildirdi.

Acil durum çalışanlarının araç içinde sıkışan cansız bedenleri çıkarmaya çalıştığı aktarılırken, ölenler için toplu cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Nijer Valisi Umaru Bago yaşananlar karşısında üzgün olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.