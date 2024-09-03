Nijerya'da Boko Haram saldırısı: Yüzlerce kişi öldü
Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından hafta sonunda düzenlenen saldırıda 127 kişinin öldüğünü öne sürdü ancak hükümetten böyle bir saldırı olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı.
Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'da sivillere yönelik saldırısında 127 kişinin öldüğü belirtildi.
Saldırının pazar gecesi düzenlendiği ve öldürülen kişilerin bugün defnedildiği ifade edilen açıklamada, Nijerya hükümetine soruşturma başlatması çağrısı yapıldı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırıda öldürüldüğü belirtilen bazı kişilerin cenazelerinin defnedildiği görüldü.
Hükümet tarafından saldırıya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Nijerya'da yıllardır silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi örgütler saldırılar düzenliyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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