Afrika ülkesinden M çiçeği virüsüne karşı aşı kampanyası

Uganda'nın başkenti Kampala'da M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele kapsamında yüksek risk grupları ve sağlık çalışanlarına yönelik aşılama kampanyasının ilk aşaması başlatıldı.

Afrika ülkesinden M çiçeği virüsüne karşı aşı kampanyası
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 15:40

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) tarafından bağışlanan 2 bin doz aşı, bin kişiye uygulanmaya başlandı.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Aralık 2024'te düzenlenen festivaller nedeniyle M çiçeği virüsü vakalarında artış görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada M çiçeği virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Kampala'da yüksek risk grupları ve sağlık çalışanlarına yönelik aşılama kampanyasının ilk aşamasının başlatıldığı belirtildi.

Temmuz 2024'ten bu yana 2 bin 462 M çiçeği vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 16 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.


Etiketler: #mpox #Uganda

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