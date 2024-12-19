Sudan ile Uganda arasında 'general' krizi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:54

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:54

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uganda Halk Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Hartum'u ele geçirmekle tehdit ettiği açıklamaları "pervasız ve sorumsuz" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Sudan hükümeti, bu saldırgan ve tehlikeli açıklamalar nedeniyle Uganda hükümetinden resmi bir özür talep etmektedir" ifadesine yer verildi.

Afrika Birliği ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlara da bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği, Afrikalılara yönelik "hakaret" sayıldığı gerekçesiyle bu açıklamayı kınamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Savaş tehdidi, devletlerin egemenlik haklarının ihlali, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Şartı'na ve uluslararası hukuk kurallarına meydan okumak, havailik ve ilgi odağı haline gelme konusu olamayacak kadar tehlikelidir" değerlendirmesi yapıldı.

Uganda ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Kainerugaba, 17 Aralık'ta, X platformundaki paylaşımında, "Başkanlığı devraldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Hartum'u ele geçireceğiz. Sudan'daki kaos yakında sona erecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kainerugaba, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.