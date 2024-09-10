Üzerine benzin dökülerek yakılmıştı: Ugandalı atletin erkek arkadaşı da öldü!

Eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei'nin, saldırgan erkek arkadaşının da tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

Üzerine benzin dökülerek yakılmıştı: Ugandalı atletin erkek arkadaşı da öldü!
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:25

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, geçtiğimiz haftalarda Kenya'da arazi yüzünden çıktığı iddia edilen bir tartışmanın ardından eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmıştı.

Eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema'nın da saldırıda yaralanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden atlet Cheptegei'nin vücudunun yüzde 80'inde yanıklar olduğu belirtilirken, Ndiema'nın da vücudunda yüzde 30'un üzerinde yanıklar oluştuğu kaydedilmişti.

Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.


Etiketler: #Uganda #atlet #Paris Olimpiyatları

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