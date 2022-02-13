Afrikalı çocuğun gözleri İstanbul'da açılacak

13 Şubat 2022 Pazar, 11:44

Afrikalı yardım kuruluşu Charity Foundation tarafından sosyal medyada başlatılan kampanyadan sonra hikayesi yüz binlerce insanın yüreğine dokunan Ebi için Çeçenistan Grozni Devlet Hastanesinden çocuk doktoru Prof. Dr. Baiev Hasan harekete geçti. Türkiye’deki meslektaşı Göz Hastalıkları Oküloplastik ve Orbital Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden ile iletişim kuran Hasan, Afrikalı Vakfın küçük çocuğu İstanbul’a getirmesini sağladı.

Ebi, cuma günü İstanbul’da kendisini ameliyat edecek doktorlarla bir araya geldi. Birçok ülkeyi dolaşmalarına rağmen sağlığına kavuşamayan Ebi'nin ameliyatı başarılı geçerse bu durumda olan çok sayıda hastaya da örnek teşkil edecek.

Doktorların başarı oranını yüksek gördüğüne dair açıklamaları hem Ebi'ye hem de Ebi'nin kampanyasını yürüten vakfa büyük moral verdi.

Ameliyatı yapacak Prof. Dr. Beden, Ebi'nin kampanyasını yürüten vakıf yetkililerinin birçok ülkeden sonra kendisine ulaştıklarını anlattı.

Beden, Ebi'nin daha bebekken başına böyle bir olayın gelmesinin çok dramatik olduğunu ifade ederek "Göz hasar gördüğü zaman yapılacaklar bilimsel olarak sabit fakat çocuğun göz kapakları komple kapalı olduğu için oküloplastik cerrahiye giriyor. Sağlıklı bir göz fonksiyonu için önce kapakları tedavi etmemiz gerekiyor. Gözün biri kayıp ama diğerinde bir ışık var gibi görünüyor. Göz kapaklarını açtıktan sonra göz nakli dahil her seçeneği düşüneceğiz ama önceliğimiz sağlıklı göz açıp kapama mekanizmasını sağlamak" diye konuştu.

Beden, daha sonra yapılan işlemlerin sağlıklı olması için göz kapaklarının açılmasından sonra yaklaşık 3 ay iyileşme süreci olacağını kaydetti.

Oküloplastik cerrahi konusunda Türkiye'nin birçok ülkeden daha ileri seviyede olduğunu ifade eden Beden, süreci Prof. Dr. Hasan ile beraber yürüteceklerini anlattı. Beden, şöyle devam etti:

"Bütün masraflar vakıf tarafından karşılanıyor. Misafirim Prof. Dr. Baiev Hasan ameliyata gözlemci olarak katılacak. Ameliyatın başarısı ile ilgili konuşmak çok zor. Göz kapaklarını açmadan, göz küresinin durumunu görmeden bir şey söylemek mümkün değil."

ASİT MAĞDURU

Prof. Dr. Hasan ise sosyal medyadan öğrendiği Ebi’nin hikayesinden çok etkilendiğini ve vakıf yöneticilerinden Mila Anufrieva ile iletişime geçtiğini anlattı.

Ebi’nin 15 günlükken babasının ikinci eşi tarafından kıskançlık sonucu gözüne asit dökülmesiyle karanlığa gömüldüğünü söyleyen Anufrieva, "Ebi ile ilgili bir haber gördüm. Fotoğrafını ilk gördüğümde inanamadım. 'Bana şaka mı yapıyorsunuz' diye sordum. 'Hayır, değil' dediler. Aslında Ebi normal ve sağlıklı bir çocukmuş. Babası çok eşli. Genç eş kıskançlık kaynaklı bir tartışmada çocuğun gözlerine asit döküyor. Çocuğun ağlaması üzerine annesi yüzünü yıkamaya çalışıyor ama maalesef çocuk görme yetisini tamamen kaybediyor. Son derece üzücü bir hikaye" diye konuştu.

Çocuğun kısmi olarak ışık gördüğünü, bunun da sevindirici olduğunu ifade eden Hasan, ameliyattan yüzde 70 oranında umutlu olduklarını söyledi.

