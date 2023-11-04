Akademisyenlerden üniversitelerine mektup: İlişkileri askıya alın

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:11

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:11

Irish Times'ta yer alan habere göre, İrlandalı akademisyen ve bilim insanları, "İsrail kurumlarıyla ilişkilerin askıya alınması" talebiyle üniversitelerine mektup yazdı.

Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ölçeği ve şiddetinin, Filistin'in uzun süreli ve acımasız İsrail işgalinde maruz kaldığı daha önceki tüm şiddet düzeylerini aştığının altı çizildi.

"Bu, etnik temizlik kampanyasıdır ve birçok uzmana göre soykırıma varan bir şiddettir" ifadesine yer verilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Filistinli silahlı grupların 7 Ekim'deki saldırısı sivillere yönelik suç teşkil eden saldırıları da içeriyordu ancak uluslararası hukuk, kuşatma ve işgal altındaki bir bölgede sivillerin sistematik olarak bombalanmasına ve toplu olarak cezalandırılmasına hiçbir koşulda izin vermez. İsrailli liderlerin Filistinlilere atıfta bulunurken yaygın olarak kullandıkları insanlıktan çıkarıcı dil ve mecazlar, tipik olarak soykırım kışkırtması ve niyetiyle ilişkilendirilenleri yansıtmaktadır."

Gazze'deki durumun "insanlık dışı olmanın da ötesinde" olduğuna dikkatin çekildiği mektupta, Holokost ve soykırım çalışmalarında önde gelen Yahudi ve İsrailli akademisyenlerin, bunu "ders kitabı niteliğinde bir soykırım vakası" olarak nitelediğine yer verildi. Bosnalı soykırım uzmanlarının da aynı şekilde "Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu" ifade ettikleri aktarıldı.

Mektupta, birçok İrlanda üniversitesinin ve Avrupa Birliği (AB) destekli araştırma projelerinin, İsrail üniversiteleriyle aktif işbirlikleri olduğu kaydedilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İsrail üniversiteleri, 'İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu için Filistin Kampanyası'nın ifadesiyle, 'İsrail'in işgal rejiminin ve askeri altyapılarının büyük, istekli ve ısrarlı suç ortaklarıdır.' Öte yandan, Gazze'deki birçok Filistin üniversitesi, İsrail'in hava saldırılarında yerle bir olurken ölen siviller arasında yaklaşık 70 akademisyen ve 2 bin öğrenci bulunuyor. İrlanda'daki tüm üniversitelere, İsrail kurumlarıyla mevcut kurumsal ortaklıklarını veya ilişkilerini derhal kesmeleri çağrısında bulunuyoruz. Filistin topraklarının işgali sona erene, Filistinlilerin eşitlik ve kendi kaderini tayin hakkı sağlanana ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı kolaylaştırılana kadar bu bağlar askıya alınmalıdır. Bu noktada daha azı, insanlığa karşı işlenen suçlara zımni destek anlamına gelmektedir."