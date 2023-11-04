Japonya'dan İsrail'e çağrı: Saldırılara ara verilsin
Japonya, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi amacıyla İsrail'e, "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakan Kamikawa Yoko, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği ziyarette, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.
Bakan Kamikawa, 40 dakika süren görüşmede, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için İsrail'den "saldırılarına ara vermesini" istedi.
Söz konusu krizde, tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Kamikawa, rehinelerin derhal salıverilmesi çağrısı yaptı.
Kamikawa, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde ise Japonya'nın, Gazze Şeridi'ne 65 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.
Görüşmede Japon Bakan, ülkesinin, İsrail-Filistin krizinde, "iki devleti çözüm kararlılığının değişmediğini" vurguladı.
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