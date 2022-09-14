Akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı

Libya’nın Sebha kentinde akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 17 kişi yaralandı.

İHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:34
Akaryakıt deposunda patlama: 17 yaralı
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Libya’nın güneyindeki Sebha kentinde 13 Eylül Salı günü bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

TANKER DEVRİLMİŞTİ

Geçen ay Libya’nın Bint Baya bölgesinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.


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