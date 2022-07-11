Akdeniz'de hareketli anlar: ABD savaş uçağı, gemiden denize düştü
ABD’nin Akdeniz’de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağının "sert rüzgardan dolayı" denize düştüğü bildirildi.
ABD Donanması 6. Filo Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 8 Temmuz'da Akdeniz'deki yoğun rüzgar ve şiddetli yağmur nedeniyle konuşlu olduğu Harry S. Truman uçak gemisinden "denize uçtuğu" bildirildi.
Olayın geminin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği kaydedilirken, "Beklenmedik ağır hava koşullarında yaşanan olayda bir denizci hafif yaralandı" bilgisi verildi.
Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada başka bir ayrıntıya yer verilmedi.
Truman uçak gemisi görev grubu, aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.
Video Haberler
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'