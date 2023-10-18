Akılalmaz yöntem: Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu
Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.
Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.
10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILABİLİR
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.
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