Akılalmaz yöntem: Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:20
Akılalmaz yöntem: Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu
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Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

10 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILABİLİR

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.


Alışveriş merkezi manken

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