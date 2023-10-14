19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızı, çaldığı bisiklet yakalattı!
Adana'da, sokakta park halindeki bisikleti çalan Yunus Biçen, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. 'Hırsızlık'tan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında, sokakta yürüyen Yunus Biçen (33), yol kenarında, Mehmet A.'nın park halindeki bisikletini çaldı. Bisiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.
19 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ!
Mehmet A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Yunus Biçen'in, "hırsızlık" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı saptanan Biçen, polisin baskınında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
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