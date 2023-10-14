19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızı, çaldığı bisiklet yakalattı!

Adana'da, sokakta park halindeki bisikleti çalan Yunus Biçen, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. 'Hırsızlık'tan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:09
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında, sokakta yürüyen Yunus Biçen (33), yol kenarında, Mehmet A.'nın park halindeki bisikletini çaldı. Bisiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

19 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ!

Mehmet A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Yunus Biçen'in, "hırsızlık" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı saptanan Biçen, polisin baskınında yakalandı. Emniyete götürülen Biçen, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.


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