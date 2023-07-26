Akıllı dövmeler yolda: Sağlık durumunuz hakkında bilgi verecek!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:34

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:34

Dövmeler, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan ve insanlık tarihi boyunca birçok kültür tarafından uygulanan en eski sanat biçimlerinden biri olarak kabul edilir. Bazı araştırmacılar, yeni nesil dövmelerin, sağlığımıza ilişkin güncel verileri takip etmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Imperial College London Kimya Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacı Dr. Ali Yetişen, insan vücudundaki belirli biyobelirteçleri izlemek için deri altına enjekte edilebilen "akıllı dövme" pigmentleri yaratmanın bilim insanları, mühendisler ve tasarımcılar arasında bir işbirliği gerektirdiğini söylüyor.

Dr. Yetişen, bu yeni konseptin geleneksel dövme mürekkebini "işlevsel malzemelerle" değiştirerek, diyabet hastaları için kan şekeri seviyelerindeki değişiklik, böbrek veya karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi veya sporcuların dehidrasyona karşı uyarılması gibi "dış uyaranlara yanıt olarak renklerini değiştiren dövmeler" şeklinde olabileceğini söylüyor.

UV IŞIĞINA KARŞI AKILLI DÖVME

Yetişen ve ekibinin çalışmaları vücuda içten dışa doğru odaklanırken, Dr. Carson Bruns tarafından yönetilen başka bir araştırma, cilt kanserinin önde gelen nedenlerinden biri olan radyasyon veya UV ışığına maruz kalma gibi dış faktörlerin izlenmesine yardımcı olacak akıllı dövmeler üzerinde çalışıyor.

Dr. Bruns, 2020 yılında, "güneş çili" olarak adlandırılan küçük, ışığa duyarlı bir dövme modeli üzerine makale yayınlayan ekibin parçasıydı. Normalde görünmez olan dövme, UV ışığına maruz kalındığında ortaya çıkıyor ve kişi, güneş kremi veya güneş ışığından ayrıldıktan sonra kayboluyor.

Bruns, ekibin o zamandan beri en az üç yıl çalışabilen ve ışık kaynağını kontrol ederek "açılıp kapanabilen akıllı dövme pigmentleri" geliştirdiğini de sözlerine ekliyor.

KÜLTÜREL KABUL

Ancak hem Yetişen hem de Bruns, halkın bu teknolojiyi kabul etmesini sağlamanın zorlukları konusunda hemfikir. Bazı insanlar ve kültürler için dövme yaptırmak bir negatif damga olarak görülürken, bazılarının da deri altına yapılan enjeksiyonların güvenliği konusunda soruları var.

Yetişen’in teknolojisi şu ana kadar domuz derisi üzerinde test edildi ve önümüzdeki üç yıl boyunca insan klinik deneylerine odaklanılacağını söylüyor.

ALİ YETİŞEN KİMDİR?

Ali Yetişen, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki araştırmalarına, doktora sonrası araştırmacı bilim insanı olarak başladı. Harvard ve MIT araştırmacılarıyla birlikte 2017 yılında ‘Dermal Abyss’ adlı bir konsept geliştirdi. MIT'e göre bu işlem, dövme mürekkebinin şeker veya tuz içeriğine ya da cildin pH seviyesine göre renk değiştirmesini sağlar.

Yetişen, "Bu yenilikçi teknolojilerin, teşhis teknolojileri adına genel bir platform olacağını umuyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "İnsan durumunu gerçek zamanlı olarak rapor edebilen ve görüntüleyebilen çok çeşitli implante edilebilir ve enjekte edilebilir sensörler üzerinde çalışıyoruz..."