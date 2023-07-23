Mesut Özil'in yeni dövmesi Almanya'da tepkiye neden oldu
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen eski futbolcu Mesut Özil'in dövmesi, Almanya'da tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özil'in dövmesindeki üç hilal ve bozkurt görseline tepki gösterdi.
Türk asıllı eski Alman futbolcu Mesut Özil'in yeni dövmesi Almanya'da tartışmalara neden oldu.
Mesut Özil'in kişisel antrenörünün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, eski futbolcunun Almanlar tarafından tepki görmesine neden oldu.
ÜÇ HİLAL VE BOZKURT SİMGESİ
Alman medyası ve sosyal medya kullanıcıları Özil'in dövmesine ilişkin, "Özil, radikal sağcı simgeleri dövme yaptırdı" ifadelerini kullandı.
Özil'in dövmesindeki üç hilal ve bozkurt görselleri dikkat çekti.
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