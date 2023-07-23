Mesut Özil'in yeni dövmesi Almanya'da tepkiye neden oldu

Yayınlanma: 23.07.2023 - 22:55

Güncelleme: 23.07.2023 - 22:57

Türk asıllı eski Alman futbolcu Mesut Özil'in yeni dövmesi Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Mesut Özil'in kişisel antrenörünün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, eski futbolcunun Almanlar tarafından tepki görmesine neden oldu.

ÜÇ HİLAL VE BOZKURT SİMGESİ

Alman medyası ve sosyal medya kullanıcıları Özil'in dövmesine ilişkin, "Özil, radikal sağcı simgeleri dövme yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Özil'in dövmesindeki üç hilal ve bozkurt görselleri dikkat çekti.