Irak'ta IŞİD orduya saldırdı: 11 asker öldü
Irak'ın doğusundaIŞİD tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.
Irak’ta son dönemde yeniden saldırılarını artıran IŞİD, Diyala vilayetinde askerleri hedef aldı.
Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü, vilayete bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü bildirildi.
Saldırının ardından bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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