AKP'li milletvekili Fuat Oktay'dan 'F-16' çıkışı: At pazarlığına girmeyiz

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:07

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:08

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Fuat Oktay, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasına yönelik "Rusya'nın bir güven problemi" olduğunu kaydetti.

Oktay, "Karadeniz girişimi altında çok yoğun çalışmalar sürüyor. Birçok ülke için önemli bir konu. Cumhurbaşkanımızın adımlarıyla bir sonuç çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Oktay, "Rusya-Ukrayna krizinde dolaylı diyalog aynı zamanda 4 şart öne sürüyor Rusya; Yaptırımlardan ötürü Rus Tarım Bankası’nın SWİFT sistemine alınması. Gübre firmaları üzerinde uygulanan yaptırımların kaldırılması. Rus gemilerinin Avrupa limanlarına da giriş çıkış yapabilme şartı. Uluslararası yaptırımlarından dolayı sigorta yaptıramadıklarını söylüyorlar. Batı’nın yaklaşımına baktığımızda zaten girip çıkıyorlar deniliyor. Rusya, sigortaları aşırı pahalı buluyor" diye ekledi.

İSVEÇ

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili süreç hakkında konuşan Oktay, "Henüz Meclis'e gelmedi. Bir protokol var. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıklamaları var. Türkiye olarak yaklaşımımız belli. Terörle mücadele konusunda endişelerimiz var. Türkiye olarak kesintisiz olarak terörle mücadelede işbirliği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsveç'in terör örgütlerinin merkezine dönüştüğünü" kaydeden Oktay, "NATO genişleyecekse terörle mücadelede hem fikir olmalıyız. Bir takım düzenlemeler yapıldı ama uygulamada sıkıntı olduğunu görüyoruz. Protokolle ilgili her bir maddeye bakacağız, uygulamalarına bakacağız. Çok ciddi çalışacağız. Biz ikna olmuş değiliz. Komisyon olarak vereceğimiz karar Türkiye'nin çıkarına" şeklinde konuştu.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI

Oktay, ABD'den tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçakları konusuna değinerek, "F-16 ile İsveç’in uzaktan yakından ilgisi yok. Türkiye’de kendi içinde çalışmalarını yapacak komisyonlar vardır TBMM’de. Tabiri caizse bir at pazarlığına girmeyiz. F-16 süreci, İsveç’in NATO üyeliği ile ilişkilendirilemez" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Oktay, "2004’te Kopenhag kriterleri önemli deniliyor. 2005’te katılım müzakereleri başlıyor. Ben çok kültürlülükten bahsediyorum ama ben çok kültürlülüğü hazmedemedim, şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye’den çekinecek bir şey yok. AB, 85 milyonluk Türkiye’den çekiniyor. Türkiye’yi almayan AB, küresel bir aktör olamaz. Tarihten gelen endişeleri var" ifadelerini kullandı.