Macaristan'dan İsveç'e 'NATO' engeli: Vatanseverliğimizi sorgulayacak bir müttefike ihtiyacımız yok

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:40

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:42

İsveç okullarında "Macar demokrasisinin son yıllardaki düşüşünü" iddia eden bir eğitim belgeselinin gösterilmesi, Budapeşte-Stockholm arasında soğuk rüzgarlar estirmeye devam ediyor.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, ülkesinin, İsveç'in NATO'ya başvurusunu onaylayıp onaylamaması konusunda henüz emin olmadıklarını dile getirdi.

Laszlo Köver, "Bunun için bir oy kullanmamız gerektiğinden emin değilim. Bizim hakkımızda ve vatanseverliğimiz hakkında bu küçük filmin yansıttığı türden fikirlere sahip bir müttefike ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Peki bir müttefikte ne arıyoruz? Aradığımız kriterler yerinde değil" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç tarafından bu tür belgesellerin gösteriminin Stockholm'ün NATO'ya yaptığı başvurunun erken onaylanmasına katkıda bulunmadığını söylemişti.