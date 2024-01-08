AKP'nin İstanbul adayı Kurum İngiliz basınında

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:42

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:50

İngiliz haber ajansı Reuters, yaklaşan 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklanmasını yazdı.

"AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin en büyük kentinin kontrolünü geri kazanmak" amacıyla Kurum'u aday gösterdiğini belirten Reuters, Kurum'un 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından hükümetin önde gelen isimlerinden biri olduğunu ifade etti.

Reuters, "Kurum, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'nin güneyini sarsan ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan yıkıcı depremlere hükümetin verdiği tepkinin en önde gelen isimlerinden biriydi" dedi.

Reuters ayrıca, "Kurum, 2019'da belediye başkanı seçilerek, İstanbul'da AKP ve İslamcı seleflerinin 25 yıllık iktidarına son veren CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacak" ifadesinde bulundu.

"Mayıs ayında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve AKP ile milliyetçi müttefiklerinin parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etmesi, 31 Mart'ta ülke genelinde yapılacak belediye seçimlerinde muhalefetin karşılaşacağı zorlukları gözler önüne seriyor" değerlendirmesinde bulunan Reuters, Erdoğan'ın, AKP adaylarının adaylıklarını açıkladığı sıradaki "Omuz omuza vererek İstanbul'u son beş yıldaki fetret devrinden mutlaka çıkaracağız" sözlerini aktardı.