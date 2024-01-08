GKRY'den doğalgaz açıklaması: 'Türkiye ile görüşmeye hazırız'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:37

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:37

İsrail'in Gazze'yi kuşatmasının ardından Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. Lübnan ile İsrail'in arasındaki tansiyonun yükselmesine sebep olan bu olaydan kısa bir süre sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından doğalgaz konusunda Türkiye açıklaması yapıldı.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, 'Kıbrıs' sorunun çözümünden önce Ankara ile doğalgaz konusunda bir diyaloğa ancak GKRY ve Türkiye arasında olması halinde sıcak bakacaklarını "Türkiye ile diyaloğun memnuniyet verici olacağını" söyledi.

KKTC'nin Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığını vurgulayan Kombos, Türkiye'nin “Görüşecek tarafların kimler olduğunu açıkça izah etmesi iyi olur” dedi.

Kombos, KKTC'nin varlığını "yasadışı ayrılıkçı" olarak tanımlarken Lübnan-İsrail anlaşmasında müzakerelere iki devletin katıldığına işaret etti ve ekledi:

"Anlaşmada GKRY ve 'yasadışı ayrılıkçı' varlık (KKTC'den bahsediyor) olamaz. Öneri GKRY ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir anlaşmayla ilgiliyse biz uluslararası hukuk zemininde her türlü görüşmeye hazırız. Ancak GKRY'ini değersizleştirecek bir zeminde görüşmeye hazır değiliz. Kıbrıs’taki iki taraf ve Türkiye arasında bir anlaşma yapılması, bu denklemde GKRY olmayacağı için söz konusu değil”