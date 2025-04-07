Gene Hackman’ın eşi Betsy Arakawa'yı öldüren virüs 3 can daha aldı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 07.04.2025 - 11:17

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman’ın eşi Betsy Arakawa, şubat ayında hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Arakawa’nın ölümünün ardından, California'nın Mammoth Lakes kasabasında hantavirüs nedeniyle üç kişinin daha öldüğü açıklandı. Yetkililer, Doğu Sierra’daki kırsal bölgede, hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle yaşanan üçüncü ölüm vakasını trajik ve endişe verici olarak değerlendirdi.

HANTAVİRÜS VE ÖLÜM VAKALARI

Hantavirüs, kemirgenler ve özellikle farelerin idrarları, dışkıları ve tükürükleri yoluyla insanlara bulaşan nadir bir virüs türü olarak biliniyor. Yetkililer, hantavirüs vakalarının genellikle ilkbahar ve yaz aylarında görüldüğünü belirtirken, kış aylarında yaşanan ölümler nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Üç ölüm vakasından ilki, mağdurun kemirgen atıklarını süpürerek enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde virüse maruz kaldığını açıkladı. Ancak son vakada, hayatını kaybeden kişinin hantavirüsü nasıl kaptığı belirlenemedi.

BETSY ARAKAWA'NIN ÖLÜMÜ VE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Betsy Arakawa ve eşi Gene Hackman, 26 Şubat’ta evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer, Arakawa’nın hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Öte yandan, ileri derecede Alzheimer hastası olan Gene Hackman’ın hantavirüs testi negatif çıktı. Yapılan otopsi sonucunda, Hackman’ın ölümüne kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığının önemli bir etken olduğu belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gene Hackman ve Betsy Arakawa’nın cenazeleri, ölü bulunmalarının ardından geçen 40 gün içinde henüz defnedilmedi. Cenazelerin ne zaman defnedileceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.