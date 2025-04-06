Lise öğrencisi okul bahçesinde öldürülmüş halde bulundu: 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!

Edirne'de lise öğrencisi Gülden C. okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Gülden C.'yi öldürdüğü iddiasıyla 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Lise öğrencisi okul bahçesinde öldürülmüş halde bulundu: 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!
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AA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 07:55

Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde 14 yaşındaki kız çocuğunun hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Gülden C.'nin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kızın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gülden C.'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.


Etiketler: #EDirne #Cinayet #çocuk cinayeti

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