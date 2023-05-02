Gezici Araştırma'dan seçime günler kala dikkat çeken anket: İlk turda bitmiyor...

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:06

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işleme devam ederken; bu süreçte cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.

Son olarak 24-26 Nisan tarihleri arasında 29 il ve 152 ilçede 3 bin 991 kişiyle görüşme gerçekleştiren Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ikinci tura kalacağını işaret etti.

Ankete katılanların yüzde 48.7'si Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 44.6 oldu.

İLK TURDA BİTMİYOR

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce'yi destekleyenler yüzde 4.7, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan lehine ‘evet' diyenler yüzde 2 olarak gerçekleşti.

İnce ve Oğan'a verilecek oyların yüzde 6'yı geçmesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdi.

İKİNCİ TURDA DURUM NE?

Gezici Araştırma, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için de ankete katılanların tercihlerini sordu. Kılıçdaroğlu'na yüzde 52.8, Erdoğan'a yüzde 47.2 destek çıktı.

Ankette Muharrem İnce'nin ‘Adaylıktan çekil' çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmemesinin nasıl değerlendirildiği de soruldu. Yüzde 78.8 ‘Adaylığını sürdürmesi yanlış' derken, kararını doğru bulanların oranı yüzde 21.2 ‘de kaldı.

T24'ün aktardığına göre sahadan gelen verilerin AKP'nin kadınlarla olan zayıf bağının neredeyse koptuğunu gösterdiğini belirten Murat Gezici, bunda HÜDA PAR ile yapılan ittifakın kritik rol oynadığını söyledi.