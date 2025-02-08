Alaska'da kaybolan uçakla ilgili flaş gelişme: Hayatlarını kaybettiler

Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:42

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:42

ABD’nin Alaska eyaletindeki Kamu Güvenliği Departmanı tarafından dün yapılan açıklamada, Unalakleet şehrinden Nome’ye giden Bering Air’a ait küçük yolcu uçağının radardan kaybolduğu ifade edildi.

Bir pilot ve 9 yolcunun yer aldığı uçağın bulunması için operasyon başlatıldı.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilerek kurtulan olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Uçağın Nome'un güneydoğusunda bulunmasının ardından kayıp uçağı arama çalışmalarını sonlandırıldı. Uçak içerisinde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirildi. Geriye kalan 7 kişinin uçağın içinde olduğuna inanılıyor ancak uçağın durumu nedeniyle şu anda ulaşılamıyor. Bu trajik olaydan etkilenenlere içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

7 Şubat 2025 tarihinde, ABD'nin Alaska eyaletinde Bering Air'e ait Cessna 208B Grand Caravan tipi bir uçak, Unalakleet'ten Nome'a gitmek üzere havalandıktan sonra radardan kayboldu. Uçakta bir pilot ve dokuz yolcu olmak üzere toplam on kişi bulunuyordu.

Uçak, yerel saatle 14:37'de Unalakleet'ten havalandı ve yaklaşık 38 dakika sonra, saat 15:15 civarında, son kez radar sinyali verdi. Bu andan itibaren uçakla iletişim kesildi.

Kaybolma ihbarının ardından, Alaska Eyalet Polisi, Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı ve ABD Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak, bölgedeki olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi, özellikle havadan yapılan arama çalışmalarını zorlaştırdı.

Yetkililer, arama çalışmalarının Nome'dan Topkok'a kadar olan sahil şeridinde yoğunlaştığını ve uçağın bulunmasına kadar mümkün olduğunca geniş bir alanda devam edeceğini belirtti. Ayrıca, halktan bireysel arama girişimlerinden kaçınmaları ve yetkililere destek olmaları istendi.

Bu olay, son sekiz gün içinde ABD'de yaşanan üçüncü uçak kaybolma vakası olarak dikkat çekiyor.

ARTAN UÇAK KAZALARI

Son sekiz gün içinde, ABD'de üç önemli hava kazası meydana geldi:

29 Ocak 2025 - Washington D.C.

Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında, American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, Black Hawk model bir askeri helikopterle havada çarpıştı.

Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat, helikopterde ise 3 askeri personel bulunuyordu. Kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetti.

5 Şubat 2025 - Philadelphia, Pensilvanya

Learjet 55 tipi bir uçak, Philadelphia'da bir yerleşim bölgesine düştü.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

6 Şubat 2025 - Alaska

Bering Air'e ait Cessna 208B Grand Caravan tipi bir uçak, Unalakleet'ten Nome'a giderken radardan kayboldu.

Uçakta bulunan 9 yolcu ve 1 pilotun tamamı hayatını kaybetti.

Bu kazalar, ABD'de kısa bir süre içinde meydana gelen ciddi hava olayları olarak dikkat çekmektedir.