Emekli albay 'aşk' aradı: 'İfşa' ile suçlandı

ABD'de emekli bir albay, çevrimiçi flört uygulamalarında ABD sırlarını ifşa etmekle suçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:01
Emekli albay 'aşk' aradı: 'İfşa' ile suçlandı
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ABD Ordusu'ndan albay rütbesiyle emekli olan 63 yaşındaki David Franklin Slater, çevrimiçi bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla ABD sırlarını ifşa etmekle suçlandı. 

Nebraska'da yaşayan Slater, 2022 yılına kadar ABD'nin nükleer füze cephaneliğini denetleyen ABD Stratejik Komutanlığı'nda (Stratcom) çalışıyordu.

Yetkililer, Slater'in "ABD'nin zararına kullanılabilecek" bilgileri yasa dışı olarak sızdırmakla suçlandığını ve mahkemeye çıkacağını belirtti. Yayınlanan suçlama belgelerinde, Slater'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili gizli Stratcom brifinglerinden elde ettiği bilgileri Ukrayna'da yaşayan bir kadın olduğuna inandığı bir kişiye aktardığı belirtildi.

Savcılar tarafından yapılan açıklamada, ABD ulusal savunma sırlarıyla ilgili mesaj alışverişlerinde kendisine sık sık soru sorulduğunu söyledi.

Mesajlaşılan kişi, düzenli olarak belirli bir ülke hakkında bilgi talep ettikten sonra "Sen benim gizli ajanımsın. Sevgilerle" dedi.

Olay FBI ve Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Bürosu tarafından soruşturulurken, ABD'nin Nebraska Bölgesi Başsavcısı Susan Lehr, "Çok gizli bilgilere erişimi olan kişilerin sorumlulukları vardır. Slater aleyhindeki iddialar onun bu sorumluluklara ihanet ettiğini gösteriyor" dedi. 

Slater, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.


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