Endişeye yol açtı: Yapay zekanın 'su' krizi

Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:51

Güncelleme: 04.03.2024 - 17:51

Microsoft, Google ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka teknolojilerine güç sağlayan veri merkezlerini soğutmak üzere su kullanımını artırması, çevresel endişelere yol açtı.

Yapılan araştırmalar, yapay zeka çalışmalarında kullanılacak su miktarının 2027 yılına dek 4,2 milyar ila 6,6 milyar metreküp arasına ulaşacağını ortaya koydu. California Üniversitesi'nden araştırmacılar, Nature dergisinde yayınlanan bir makalede tatlı su kıtlığının giderek şiddetlendiğini, uzun süreli kuraklıkların daha da kötüleştiğini ve su kaynaklarının hızla azaldığını belirtti.

Araştırmacılar makalede, şu an yaşanılan zaman diliminin yapay zeka modellerinin su ihtiyacını ele almak için kritik bir dilimi olduğunu vurgularken, 2022'de Microsoft’un su tüketimini yüzde 34, Google’ın yüzde 22 ve Meta’nın yüzde 3 artırması çevresel endişeleri güçlendirdi.

UZMANLAR UZUN SÜRELİ ETKİLERINE DİKKAT ÇEKTİ

Bazı araştırmacılar ise, yapay zeka firmalarına farklı hizmetlerin geliştirilme sürecinde ne kadar su tüketildiğine dair şeffaf olma çağrısında bulundu.

Güney Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu’nda görev yapan ve yapay zekanın toplumsal etkileri konusunda çalışan Prof. Kate Crawford, daha fazla şeffaflık olmadan yapay zeka modellerinin gerçek çevresel etkilerini izlemenin mümkün olmadığını söyledi. “Gezegenin pek çok yerinde derin ve uzun süreli kuraklıkların yaşandığı ve temiz içme suyunun zaten kıt olduğu bir dönemde bu önemli” diyen Crawford, “ İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu günlerde gerçek etkilerini bilmeden üretken yapay zeka araçlarının körü körüne kullanılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.