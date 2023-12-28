Aldatıldığını öğrendi: Eşinin penisini kesti

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:32

Brezilya'nın São Paulo kenti yakınlarındaki Atibaia mahallesinde, uzun süredir birlikte olan bir çift arasında "ihanet" tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlendi ve öfkeli kadın kendisini aldatan kocasından korkunç bir intikam aldı.

Adı açıklanmayan kadın, eşinin kendisini 15 yaşındaki yeğeniyle aldattığını ve aralarında cinsel ilişki yaşandığını öğrendikten sonra intikam planı yaptı.

Kocasını fantezi yapma vaadiyle kandırıp yatak odasına götüren kadın, önce adamın ellerini ve kollarını yatağın başlığına bağladı. Ardından bir jiletle adamın penisini kesti.

34 yaşındaki kadının saldırısının ardından adamın kanlar içinde kaldığı ve yerel medyanın kadının adamın penisini tuvalete attıktan sonra üzerine sifonu çektiğini bildirdiği kaydedildi. Olayın ardından 22 Aralık'ta polis merkezine gelerek teslim olan kadın her şeyi anlattı.

Mail Online'da yer alan habere göre, kardeşiyle birlikte karakola gelen kadının şunları söylediği öğrenildi:

"İyi akşamlar memur bey, kocamın penisini kestiğim için teslim olmaya geldim"

Kadın ayrıca penisin yerine takılamayacağını öğrendikten sonra tuvalete attığını söyledi.

39 yaşındaki adamın hayatta olduğu ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Olay soruşturulurken, adam ile kadının yeğeni arasındaki ilişkinin de mercek altına alındığı açıklandı.