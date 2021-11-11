Alec Baldwin’e dava açıldı

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:42

Işık şefi Serge Svetnoy’un, aktör Alec Baldwin ve Rust filmi yapımcılarına çekimlerde gerçekleşen kazadaki ihmalleri sebebiyle dava açtığı öğrenildi. Svetnoy, Alec Baldwin’i ve filmin yapımcılarını ihmalle suçlarken Baldwin’e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed’in de davada sanıklar arasında yer aldığı belirtildi.

Svetnoy, ihmaller sonucu gerçekleştiğini iddia ettiği kaza sonucunda ciddi duygusal sıkıntılar yaşadığını ifade ederken bu durumun onu sonsuza kadar rahatsız edeceğini söyledi. Svetnoy, “Sette gerçek bir mermi bulundurmanın hiçbir nedeni yoktu. Silahtaki gerçek mermi herkes için ölümcül bir tehlike oluşturuyordu” dedi.

Svetnoy, filmin yapımcılarını deneyimli bir silah sorumlusunu işe almamakla suçlarken 24 yaşındaki Gutierrez-Reed’in avukatı Jason Bowles, “Bunun bir sabotaj olduğuna ve Hannah’ya komplo kurulduğuna ikna olduk. Polis gelmeden önce olay yerine müdahale edildiğine inanıyoruz” diyerek müvekkilini savundu.