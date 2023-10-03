Ali Mahir Başarır, Rus yetkilinin açıklamasının ardından iktidara tepki gösterdi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:05

Güncelleme: 03.10.2023 - 14:07

Akkuyu Nükleer A.Ş. CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva'nın, Rus basınına "Akkuyu Nükleer Santrali"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zoteeva, Mersin'in Gülpınar ilçesinde inşa edilen santral için "Biz, kendi topraklarımızda değil, kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral, Rusya’ya aittir. Bu, başka bir ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir" ifadesinde bulundu.

"İnşaatın ihtiyaçları için Türkiye'nin en büyük beton fabrikası kuruldu" ifadesinde bulunan Zoteeva, "reaktör bileşenlerinin teslim edildiği kendi limanı mevcut" dedi.

Zoteeva, limana ilişkin "Burası bizim limanımız. Burası tamamen organize bir gümrük bölgesi. Kargoların gümrük işlemleri burada yapılıyor. Burada sadece Rusya Federasyonu'ndan değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gemileri de kabul ediyoruz" açıklaması yaptı.

"YERLİ VE MİLLİ OLMAKTAN BAHSEDEMEZLER"

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zoteeva’nın röportajının bir bölümünü sosyal medya hesabında paylaşarak iktidara tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bu açıklama malumun ilanıdır! Bu anlaşmaya imza atanlara soruyorum, siz bu durumdan utanmıyor musunuz? Buna imkan verenler yerli ve milli olmaktan bahsedemezler!” tepkisini gösterdi.