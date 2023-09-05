Rosatom, 'Sinop Nükleer Güç Santrali' projesini duyurdu: Teknik açıdan Akkuyu'nun kardeşi olacak

Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:05

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'de yeni bir nükleer enerji santrali (NGS) inşa edilmesine ilişkin taslak çalışmalarından ve projenin olası finansman kaynaklarından bahsetti.

Yeni santralin Akkuyu NGS'ye benzer olacağını ve dört enerji üretim ünitesi içereceğini belirten Lihaçev, "Rosatom, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Akkuyu NGS'de olduğu gibi dört güç ünitesinden oluşan aynı projeyi öneriyor" dedi.

Channel One'a konuşan Lihaçev, "Bence bu, Akkuyu santralinin dört ünitelik teknik bir 'kardeşi' olacak" diye ekledi.

"ÖN KOŞULLAR VAR"

Yeni bir NGS inşa edilmesi için ön koşulların mevcut olduğunu belirten, Likhachev, "İlk müzakereler aşamasında önkoşullar var. Bunun (NGS) olacağından eminim. Asıl soru, bunu kimin inşa edeceği..." ifadelerini kullandı.

"YENİ NGS'NİN YATIRIM KAYNAĞI OLABİLİR"

Lihaçev, Akkuyu NGS tarafından üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirin, yeni bir santral inşa etmek için bir tür "yatırım kaynağı" olarak kullanılabileceğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

Lihaçev, "2020'lerin ikinci yarısında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde elektrik satışından iyi bir gelir elde edeceğimizi ve eğer böyle bir karar alınırsa, şartlı olarak yeni santrale yatırım yapacağımız bir Türk yatırım kaynağına sahip olacağımızı umuyoruz" dedi.

EERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesinde Akkuyu NGS'nin inşaatına ilişkin, "Akkuyu NGS'deki gelişmeler gayet iyi bir şekilde şuanda devam ediyor. Sizin de (Putin) ifade ettiğiniz gibi 25 bine yakın orada istihdam olması önemli. İlk ünite ile ilgili atılmış olan adım güzel. Kaldı ki bizim sizinle daha önce görüştüğümüz gibi Sinop NGS ile de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum" demişti.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Akkuyu NGS'de inşaatın devam ettiğini kaydeden Putin, "Türkiye, Rus nükleer yakıtının ilk partisinin Akkuyu'ya teslim edilmesinin ardından artık kelimenin tam anlamıyla uluslararası nükleer devletler kulübünün üyesi oldu. Her şey planladığımız gibi gidiyor, gelecek yıl ilk üniteyi faaliyete geçireceğiz. İşbirliğimizi sürdürmek için ilginç olası seçenekler var" ifadelerini kullanmıştı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Rusya ile Türkiye arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan anlaşma temelinde yürütülen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, iki ülke arasında en büyük ortak proje olduğu biliniyor.

Her biri 1,2 bin MW kapasiteli reaktör ünitelerine sahip dört güç ünitesinden oluşan NGS'nin, yılda yaklaşık 35 milyar kilovat-saat üretim yapması ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılaması ve ilk güç ünitesinin 2024 yılında devreye alınması planlanıyor.

Nükleer enerji endüstrisinde güvenlikle ilgili tüm modern uluslararası gereklilikleri karşıladığı kaydedilen NGS'nin maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu biliniyor.

Akkuyu NGS'nin, küresel nükleer endüstride "yap-sahip ol-işlet" modeliyle hayata geçirilen ilk proje olduğu belirtiliyor.