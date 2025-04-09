Aliyev: "KKTC’nin her zaman yanındayız, bağımsız bir devlet olarak kurulmasını sağlayacağız"

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:42

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:42

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, "Yeni Dünya Düzenine Doğru" temalı 7. Uluslararası Azerbaycan Diplomatik Üniversitesi (ADA) Siyasi Forumu başladı.

Gerçekleştirilen foruma, 44 ülkeden 80’den fazla uluslararası uzman ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı. Foruma katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma yaparak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

KKTC’YE TAM DESTEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü almasında Azerbaycan’ın aktif rol oynadığını hatırlatan Aliyev, "Bu konuda aktif olarak mücadele eden ülkeler arasındayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teşkilatın Şuşa şehrinde yapılan gayri resmi zirve toplantısına davet edildi ve orada yer aldı. Kuzey Kıbrıs’ın bayrağı da o toplantıda dalgalanıyordu. Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Politikamız her zaman net olmuştur. Bu alanda başka bir gündemimiz yoktur. Sadece kardeşlerimize devletlerini koruyabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Tarih ve yaptıkları açısından bunu hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin referandum duyurusu yaptığında Kıbrıs Türk tarafının birleşmeye ’evet’ oyu verdiğini, Rum kesimi temsilcilerinin ise ’hayır’ oyu kullandığını hatırlatan Aliyev, "Bakın, ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birliği’ne kabul edildi. Bu adil mi? Yani bu çifte standartların açık bir örneğiydi ve politikacılar bundan bahsetmek istemiyor. Yani başlarını ağrıtmak istemiyorlar ve bu konuda konuşurlarsa, onlara baş ağrısından başka problemler de çıkabilir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum, biz her zaman yanınızda olacağız ve ülkenizin bağımsız bir devlet olarak kurulmasını ve uluslararası toplum tarafından tanınmasını sağlayacağız" dedi.

ERMENİSTAN SİLAHLANIYOR

Öte yandan, Ermenistan’a yeni müttefikleri tarafından ölümcül silahlar sağlanmaya başlandığını belirten Aliyev, "Bu durum bölgede barış ve istikrara hiçbir şekilde hizmet etmiyor" dedi.

Savaş sonrası durumun nasıl gelişeceğinin büyük ölçüde Ermenistan’a bağlı olduğunu belirten Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi yeniden sağladık, ayrılıkçılığı ortadan kaldırdık, sınırlarımızın dokunulmazlığını sağladık. Bu mesele bizim için kapanmıştır. Ancak bu gelecek tehditleri hesaba katmayacağımız anlamına gelmiyor. Her an kendimizi savunmaya hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın, Bağlantısızlar Hareketi’ne 4 yıl başkanlık yaptığını belirten Aliyev, "Hareket belli bir zayıflama yaşadığı dönemde, Azerbaycan harekete yeni dinamikler getirdi ve başarıyla işleyen bir parlamento platformu oluşturdu. Ayrıca bir gençlik platformu da kurduk. Aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketi’nin kurumsal gelişimine dikkat ediyoruz ve onu çok etkili bir uluslararası hareketi dönüştürmek için çabalıyoruz" dedi.

TÜRKİYE-İSRAİL ANLAŞMAZLIĞI

'Azerbaycan’ın, Türkiye ve İsrail arasında olan gerginliği azaltmak için herhangi bir çabası var mı' sorusunu cevaplayan Aliyev, "Her iki ülke Azerbaycan’ın yakın dostudur. Türkiye ile biz müttefik ülkeleriz. 2021 yılında Şuşa Beyannamesi’ni imzaladık ve resmi olarak müttefikiz. Her ne kadar müttefiklik ilişkilerimiz uzun yıllardır sürüyor olsa da bunu resmi bir prosedürle teyit etmiş olduk. İsrail de Azerbaycan için dost bir ülkedir. Uzun yıllardır bu karşılıklı dostluk, çeşitli zorlu durumlarda kendini göstermiştir. Bu nedenle iki ülke arasında yaşanan herhangi bir anlaşmazlık bizi endişelendiriyor. Bu artık bilinen bir gerçektir. Türkiye ile İsrail arasında gerçekleşen ilk uzlaşmada Azerbaycan arabuluculuk yapmıştır. Bu bugün iki ülke arasında yaşanan ilk kriz değildir, bu ikinci krizdir. Yakın geçmişe baktığımızda ilk kriz döneminde bu iki ülkeyi birbirine yaklaştırmak için aktif bir rol oynadık. Azerbaycan bu süreçte yalnız değildi ama öncü bir rol üstlendi" ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI

Azerbaycan’ın Türk dünyası ile iş birliğini her zaman desteklediğini belirten Aliyev, "Bizi tarihimiz ve etnik köklerimiz birleştiriyor. Dillerimiz arasında benzerlikler var, kültürlerimiz arasında benzerlikler var, geleneklerimiz de oldukça benzer. Biz Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) daha güçlü ve daha sonuç odaklı olmasını isteriz. Bu konuda Azerbaycan her zaman elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Üye devletler arasındaki karşılıklı ilişkilere gelince çok iyi bir ilişkilerimiz var" diye konuştu.

İran ve Azerbaycan ilişkilerine de değinen Aliyev, "İran’daki seçim sürecinde yaşanan gelişmeler bizi memnun etti. İran’dan olumlu mesajlar aldık. Biz tüm komşularımızla özellikle İran’la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. İran ile geniş bir ulaşım ve ekonomik gündemimiz bulunmaktadır. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bu ay Azerbaycan’ı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu ziyaret, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler açısından önemli olacak" dedi.