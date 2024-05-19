Aliyev'den İran için destek açıklaması: 'Her türlü desteği vermeye hazırız'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından İran için desteğe hazırız açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:29
Aliyev'den İran için destek açıklaması: 'Her türlü desteği vermeye hazırız'
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin acil iniş yapması konusunda endişelendiklerini ve İran’a destek için hazır olduklarını açıkladı.

Aliyev, yaptığı açıklamada, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, üst düzey heyeti taşıyan helikopterin İran'a acil iniş yaptığı haberi bizleri ciddi şekilde endişelendirdi. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle birlikte. Azerbaycan Cumhuriyeti komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

 


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