Alkol seven Asyalı eşek arıları İngiltere'yi istila etti

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:20

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:32

İngiltere'de, bir ilaçlama şirketi Asyalı eşek arılarının alkol bardaklarına konması sebebiyle içki içenleri uyardı.

İlaçlama uzmanı Francis Russell, diğer yaban arısı türlerinin şekerli gıdalara ilgi gösterdiği bir ortamda, Asya eşek arılarının alkole karşı bir ilgi geliştirdiğini belirtti. Francis, Asya eşek arılarının bira bardaklarına ve şampanya kadehlerine konduğunu açıkladı.

Daily Star'da yer alan habere göre, bu yaz kapalı alanda içeceklerini yudumlamak istemeyen herkesin bu eşek arılarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Francis, içki içenlere bir eşek arısı yaklaştığında alkolü içeceklerini Asya eşek arılarına teslim etmeleri tavsiyesinde bulundu.

ASYA EŞEK ARILARI İNGİLTERE'YE NASIL GELDİ?

Asya eşek arıları, 2004 yılında Çin'den kaçak yollarla Fransa'ya gelen bir kraliçe arının ardından Avrupa'da yayılmaya başladılar. Bu eşek arıları, yerli arı populasyonuyla rekabete girerek zarar verdi ve son zamanlarda insanların içeceklerini gasp etmeye başladı. Francis'e göre, bu eşek arılarının sayısı önceki yıllara göre üç kat arttı.