'Allahu Ekber' diye bağıran kadını polis vurdu
Fransız polisi, "Allahu Ekber" diye bağırdığını ve tehditler savurduğunu söyledikleri kadına ateş açtı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, "Allahu Ekber" diye bağıran ve ve tehditler savuran kadını polis vurarak yaraladı.
Paris tren istasyonunda yaşanan olaya ilişkin polis, güvenlik endişesi sebebiyle kadına ateş açıldığını belirtti.
Polis, trendeki bir yolcunun acil servisi araması üzerine olay yerine gittiklerini ve kadını uyardıklarını ancak kadının uyarılara yanıt vermediğini söyledi.
AFP'de yer alan habere göre, Paris savcılığı, kadının kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiğini söyledi. Savcılık, "polis bir el ateş ederek hayati tehlike arz eden bir yaralanmaya neden oldu" dedi.
Yaralanan kadın Paris'teki bir hastanede tedavi altına alındı. İstasyon geçici olarak kapatıldı.
Savcılık, konuya ilişkin iki soruşturma başlattığını söyledi. İlk soruşturma kadının eylemlerini değerlendirirken, diğeri polisin ateşli silah kullanmasının haklı olup olmadığını belirleyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- Afyonkarahisar'daki 29 Ekim gösterisine inceleme
- Ev ve araba satışında o dönem kapanıyor!
- Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt!
- Rekor halka arza devre kesici uygulandı
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- İntihar iddiası!
- Ülke iradesini dışa devir