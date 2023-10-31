'Allahu Ekber' diye bağıran kadını polis vurdu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:06

Fransa'nın başkenti Paris'te, "Allahu Ekber" diye bağıran ve ve tehditler savuran kadını polis vurarak yaraladı.

Paris tren istasyonunda yaşanan olaya ilişkin polis, güvenlik endişesi sebebiyle kadına ateş açıldığını belirtti.

Polis, trendeki bir yolcunun acil servisi araması üzerine olay yerine gittiklerini ve kadını uyardıklarını ancak kadının uyarılara yanıt vermediğini söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, Paris savcılığı, kadının kendisini havaya uçurmakla tehdit ettiğini söyledi. Savcılık, "polis bir el ateş ederek hayati tehlike arz eden bir yaralanmaya neden oldu" dedi.

Yaralanan kadın Paris'teki bir hastanede tedavi altına alındı. İstasyon geçici olarak kapatıldı.

Savcılık, konuya ilişkin iki soruşturma başlattığını söyledi. İlk soruşturma kadının eylemlerini değerlendirirken, diğeri polisin ateşli silah kullanmasının haklı olup olmadığını belirleyecek.