Rus oligark, Fransa'da gözaltına alındı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:18

Fransa Mali Savcılığı, Rus iş insanı Alexey Kuzmichev'in "vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve uluslararası yaptırımları ihlal etme" iddialarıyla bağlantılı olarak Fransa'da sorgulanmak üzere gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılık, soruşturma kapsamında Pazartesi günü Kuzmichev'in Paris'teki evinde ve Var bölgesinde aramalar yapıldığını söyledi.

Kuzmichev'in hala gözaltında tutultuğu, ancak henüz hakkındaki iddialar ile ilgili olarak hüküm giymediği belirtildi.

Fransız gümrük görevlileri geçtiğimiz yıl oligarkın 27 metrelik "La Petite Ourse" adlı yatına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların bir parçası olarak el koymuştu.

Bu hamle, yetkililer ile Rus Alfa Bank'ın ana hissedarlarından biri olan Kuzmichev arasında yasal bir mücadeleye yol açtı.