Fransa'nın en ünlü mahkumu hakkında yeni karar

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:21

2018 yılında 25 yıllık hapis cezasını çekerken helikopterle hapishaneden kaçan Fransa'nın "en ünlü mahkumu" Redoine Faid, mahkeme tarafından firar suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Faid'in 2046'da hapisten çıkması gerekiyordu, ancak şimdi mahkumun 2060'a kadar, yani 88 yaşına kadar serbest bırakılmayacağı bildirildi.

Kaçışta önemli bir suç ortağı olan ağabeyi Rashid ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Faid'e karşı açılan dava Eylül başından beri devam ediyor. Beş akrabası da Paris'teki mahkemede yargılandı. Mahkemin, daha önce çok sayıda soygundan hüküm giyen 51 yaşındaki Faid'in yanı sıra iki erkek kardeşi ve üç yeğeninin suçluluğuna ilişkin 194 soruya cevap vermek zorunda kaldığı bildirildi.

HAKKINDA 22 YIL CEZA İSTENDİ

Savcılık, Faid'in 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Helikopteri kullandığını ve hapishane parmaklıklarını kestiğini itiraf eden 65 yaşındaki Rashid'in ise 18 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Faid'in avukatı Marie Viollo, cezanın oldukça "ağır" olduğunu, çünkü cezasını "hücre hapsinde ve kelepçeli" olarak çektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2018'de, biri bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan silahlı soygunlar nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Redouane Faid, Belçika'da kayıtlı bir helikopterle Paris yakınlarındaki Seine et Marne departmanındaki bir hapishaneden kaçtı.

Helikopter daha sonra Paris'in başka bir banliyösünde yanmış olarak bulundu. Üç ay firar ettikten sonra yakalanarak tekrardan tutuklandı.