Alman bakan, Federal İstihbarat Servisi'ni (BND) eleştirdi

Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 13:40

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce Ukrayna'daki durumu yanlış değerlendirdiği iddiasıyla Almanya Federal İstihbarat Servisi'ni (BND) üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

DPA'nın aktardığına göre Robert Habeck, "Bazı servisler bunun sadece bir tatbikattan ibaret olduğunu, en kötüsünün olmayacağını söyledi. Ancak her şey tam olarak en kötü senaryoya göre gitti" ifadelerini kullandı.

Habeck, Alman istihbarat servislerini mi kastettiği sorusuna "olumlu" yanıt verdi.

BND'nin, Ukrayna'nın işgalinin başlayacağını öngörememiş olması Almanya'da pek çok kez tartışıldı.

BND Direktörü Bruno Kahl'ın, işgalin başlamasından bir gün önce Kiev'e geldiği ve ertesi sabah aceleyle Ukrayna'yı terk ettiği biliniyor.