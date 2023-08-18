Araştırma: Almanya’dan Türkiye’ye gelenler akrabalarına en çok çikolata getiriyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:29

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:43

Bir araştırma şirketi Almanya’da yaşayan Türklerin yurda giriş hikayelerinden yola çıkarak bin 188 kişinin katıldığı ‘Almanya’nın Türkleri: Almancılar’ araştırmasını gerçekleştirdi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen araştırma kapsamında Almanya’dan yurda dönen Türklerin yanında ne getirdikleri ve Türkiye’de onları bekleyen akrabaların ne istedikleri gibi sorular soruldu. Araştırma sonucuna göre Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 52,2'si ülkeye dönerken havayolunu tercih ediyor ve akrabalarına en çok çikolata getiriyor.

“EN ÇOK ÇİKOLATA İSTENİYOR”

Almanya’da yaşayan Türklere, akrabalarının onlardan en çok istediği şey ve Türkiye’de Almanya’daki akrabalarının yolunu gözleyenlerin en çok ne istediği eşzamanlı olarak yapılan araştırmada soruldu. Araştırmaya göre Almanya’da yaşayanlar, akrabalarının kendilerinden yüzde 51,6 ile en çok çikolata istediğini belirtiyor. İkinci sırada yüzde 14,8 ile elektronik ürünler, üçüncü sırada ise yüzde 10,5 ile kahve yer alıyor. Almanya’daki akrabalarının yolunu gözleyenlere göre yüzde 53,7 ile en çok çikolata bekleniyor. İkinci sırada yüzde 8,7 ile bıçak, üçüncü sırada yüzde 8,3 ile saat/parfüm yer alıyor.

“YURDA DÖNÜŞTE YÜZDE 52,2'Sİ HAVA YOLUNU TERCİH EDİYOR”

Araştırma kapsamında Almanya’da yaşayanların Türkiye’ye gelirken ulaşım tercihleri de soruldu. Yurda dönüş yolunda yüzde 47,8'i karayolu ile seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 52,2'si hava yolunu tercih ediyor. Türklerin yurda geliş sebepleri sorulduğunda ise yüzde 62,4'ü tatil için geldiğini belirtiyor. Yüzde 18,8'i aile ve akraba ziyareti, yüzde 5,9'u vatan ve memleket özlemi, yüzde 4,5'i alışveriş ve yüzde 3,5'i düğün için yurda geldiklerini ifade ediyor.

“YÜZDE 65,8'İ GELENEKSEL TÜRK USULÜ DÖNERİ TERCİH EDİYOR”

Araştırmada, ‘Alman usulü Türk döneri mi daha lezzetli yoksa Türk usulü döner mi?’ sorusunu yanıtlayan Türklerin yüzde 65,8'i geleneksel Türk usulü döneri tercih ettiği, yüzde 34,2'si Alman usulü Türk dönerini seçtiği belirtiliyor.

“TÜRK HALKININ YÜZDE 46,1’İ ALMANYA’DA YAŞAYANLARIN KONUŞMA AKSANLARINI İLGİNÇ BULUYOR”

Türkiye’de yaşayanlara Almanya’daki akrabalarının en çok neyini ilginç buldukları soruldu. Araştırmaya göre Türk akrabaları Almancıların yüzde 46,1 ile en çok konuşma aksanlarını ilginç bulduğunu belirtiyor. Yüzde 30,7’si dünya görüşlerini ilginç bulurken yüzde 12,3’ü giyim tarzları, yüzde 5,5 yemek yeme harcamalarını, yüzde 5,4 ise müzik zevklerini ilginç buluyor.

“ALMANYA’YA DÖNERKEN VALİZLERİNDE EN ÇOK TEKSTİL ÜRÜNLERİ YER ALIYOR”

Araştırmada, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, vatan hasretini hafifletmek ve aidiyet duygularını canlı tutmak için yöresel ürün ve lezzetlerle dolu valizlerle Almanya'ya döndükleri belirtiliyor. Sonuçlara göre yanlarında götürmeyi ihmal etmedikleri şeylerin ilk sırasında yüzde 28,5 ile tekstil ürünleri yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22,7 ile Türk kahvesi, üçüncü sırada yüzde 21,8 ile isot-acı biber ve baharat, dördüncü sırada yüzde 14,1 ile baklava ve lokum, beşinci sırada ise yüzde 4,9 ile yufka bulunuyor.