Alman bakandan İmamoğlu tepkisi: Erdoğan rakiplerinden korkuyor

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:32

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:32

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdemir, AKP'li Cumhurbaşlanı Erdoğan’ın, "Ekrem İmamoğlu gibi güçlü rakiplerinden korktuğunu" savundu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının demokratik değerlere aykırı olduğunu savunan Özdemir, “Erdoğan, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminden ve Ekrem İmamoğlu gibi toplumsal çeşitliliği savunan güçlü rakiplerden korkuyor” dedi.

“DEMİRTAŞ'I FİİLEN ORTADAN KALDIRDI”

Özdemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2016’dan bu yana cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak, bu durumun “hukuki bir temelden yoksun” olduğunu savundu.

Özdemir, “Selahattin Demirtaş ile rakiplerinden birini fiilen ortadan kaldırmış durumda. Aynı durum, tek suçu Türkiye'deki çeşitliliği savunmak ve Demirtaş’ı desteklemek olan Osman Kavala için de geçerli. Batı’da neredeyse hiç kimsenin bu konuda konuşmaması beni rahatsız ediyor” dedi.

“ERDOĞAN NATO'YA GÜVENİYOR”

Türkiye’nin Batı ile olan stratejik ilişkilerine de dikkat çeken Özdemir, “Erdoğan’ın NATO üyeliğine güvenerek yaptıklarının görmezden gelinmesini beklediğini” ifade etti.

Özdemir, “Türkiye, Batı için önemli bir ortak olabilir ama bu, hukuksuzluklara göz yummamızı gerektirmez. Açık konuşmalıyız” diye konuştu.

“ERDOĞAN, ÖCALAN İLE BİR DİYALOG SÜRECİ BAŞLATTI”

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özdemir, Öcalan’ın bir “özgürlük savaşçısı” olarak yansıtılmasına karşı çıktı.

Özdemir, “Körleşmemize izin vermemeliyiz. Kısa vadede Erdoğan, hapisteki Abdullah Öcalan ile bir diyalog süreci başlattı. Bazıları bunu bir açılım süreci olarak yorumluyor. Herkes gibi Öcalan da adil koşullar altında anayasal bir yargılamayı hak ediyor. Ancak unutmamalıyız ki Öcalan tam anlamıyla pasifist bir özgürlük savaşçısı değildi. Onun yolundan gitmek istemeyen Kürtler de dahil olmak üzere pek çok insan öldü. Ancak Demirtaş gibi insanlar Kürt sorununa ciddi ve barışçıl bir şekilde bağlılar. Kamuoyu algısında ihmal ediliyorlar” dedi.

Özdemir, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısını hatırlatarak, “Erdoğan, İstanbul’u yönetenin Türkiye’yi yöneteceğine inanıyor. Onun gözünde bunu kendisinden başka kimse yapamaz. İmamoğlu ise, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ciddi bir rakip” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM GÜÇLENMELİ”

Türkiye’de giderek daha eleştirel bir sivil toplum yapısının geliştiğine dikkat çeken Özdemir, bu yapının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir, “Medyanın gerçekten özgürce haber yapabilmesi önemli. Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyorsa, oradaki insanlar bizden açık ve net konuşmamızı bekliyor” diye konuştu.

Türkiye ile ekonomik ve siyasi iş birliğinin önemine değinen Özdemir, bunun demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle çelişmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Türkiye bizim için önemli bir pazar ama ilişkilerimizde yalvaran taraf gibi davranmamalıyız. Otokratik yönetimlerle ilişkilerde artık saf olma lüksümüz yok.”