Alman bakandan İsrail açıklaması: Şoke oldum

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı karşısında şoke olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:31
Alman bakandan İsrail açıklaması: Şoke oldum
Abone Ol google-news

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım malzemesi istediler ve öldüler. Gazze'den gelen haberler karşısında şoke oldum" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusundan bu saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini araştırmasını isteyen Baerbock, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gazze'de insanların yaşamaya değil, ölmeye daha yakın olduğunu vurgulayan Alman bakan, bölgeye daha fazla insani yardımın, derhal ulaşması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için her zamankinden daha acil bir insani araya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.


Almanya haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Almanya'dan Taurus füzesi uyarısı: Moskova'daki hedefleri vurabilir

Almanya'dan Taurus füzesi uyarısı: Moskova'daki hedefleri vurabilir
Almanya'da sığınmacı tartışması: Zorunlu olarak çalıştırılsın

Almanya'da sığınmacı tartışması: Zorunlu olarak çalıştırılsın
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonundan çarpıcı mesajlar çıktı: Ölün para etmez

Seçil Erzan'ın incelenen cep telefonundan çarpıcı mesajlar çıktı: Ölün para etmez
Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı

Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı

Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı

İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu