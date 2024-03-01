Alman bakandan İsrail açıklaması: Şoke oldum

Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:31

Güncelleme: 01.03.2024 - 14:31

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım malzemesi istediler ve öldüler. Gazze'den gelen haberler karşısında şoke oldum" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusundan bu saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini araştırmasını isteyen Baerbock, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gazze'de insanların yaşamaya değil, ölmeye daha yakın olduğunu vurgulayan Alman bakan, bölgeye daha fazla insani yardımın, derhal ulaşması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılması için her zamankinden daha acil bir insani araya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.