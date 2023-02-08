Alman basını Bild, depremin etki haritasını Almanya'ya uyarladı
Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin etki haritasını Almanya'ya uyarladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli deprem, dünya basınında geniş yankı buldu.
Alman basını Bild, 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin etki haritasını Almanya'ya uyarladı.
Bild, harita şeklinde paylaşılan habere, "Tüm Almanya sarsılmış olacaktı" başlığı attı.
Bild, Kahramanmaraş'taki depreme işaret ederek, "Yollar bir kâğıt parçası gibi parçalanıyor, yardım ekipleri bazen afet bölgelerine hiç ulaşamıyor" ifadelerine yer verdi.
Bild, "Eğer depremin merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, yeryüzü sadece en güneyde ve en kuzeyde sallanmayacaktı" yazdı.
Almanya'daki birçok bölgenin depremden yoğun bir şekilde etkileneceğini belirten Bild, "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hanover gibi kentler bu felaketin en ağır yükünü çekecek ve ciddi şekilde tahrip olacaktı. Sadece bu kent merkezlerinde milyonlarca insan etkilenecekti" dedi.
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