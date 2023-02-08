Güney Kıbrıs'tan Türkiye depremine ilişkin açıklama

Türkiye ile diplomatik ilişkisi olmayan Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti (GKRY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:24
Güney Kıbrıs'tan Türkiye depremine ilişkin açıklama
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Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti (GKRY) tarafından yayımlanan basın açıklamasında, "Türkiye'de kayıtlı ikamet bilgileri bulunan 14 Kıbrıs vatandaşından 12'siyle telefonla temasa geçildi ve bu temaslar sırasında herkesin sağlık durumunun iyi ve güvenli yerlerde oldukları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

GKRY'nin, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere hafif bir kurtarma ekibi sağladığı, ancak teklifin Türk hükümeti tarafından, "Gelinen aşamada şartların, ağır işlerde uzmanlaşmış kurtarma ekiplerinin görevlendirilmesini gerektirmesi" nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Açıklama şu sözlerle sonlandı:

"Çarşamba günü, Dışişleri Bakanlığı Vatandaşlardan Sorumlu Komiseri, Sağlık Bakanlığı, Kızılhaç ve Pancyprian Gönüllü Koordinasyon Konseyi'nin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı düzenlenecek. Bu toplantıda Türkiye ve Suriye'deki mağdurlara destek olmanın pratik yolları ele alınacaktır..."


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